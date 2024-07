L'Arsenal ha presentato un progetto e un'offerta più intrigante per Calafiori ma anche per il Bologna

L'Arsenal è sempre più vicino all'acquisto di Riccardo Calafiori. Nonostante le varie proposte del Psg, Chelsea e Bayer Leverkusen, la squadra di Arteta, secondo Sky Sport, ha presentato un progetto e un'offerta più intrigante per il calciatore e per il Bologna. L’obiettivo dei Gunners, al momento in pole sul difensore che è stato a lungo accostato alla Juventus, sarebbe quello di trovare l’accordo definitivo entro la fine di questa settimana.