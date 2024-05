Calafiori: “Un vaffa liberatorio? A Blessin, ecco perché. Con Mourinho…”

Il giocatore del Bologna si racconta in una lunga intervista a SportWeek

Riccardo Calafiori è stata una delle sorprese della grande stagione del Bologna. Il giocatore è apprezzato per la sua duttilità in campo, fuori per il suo aspetto fisico. Bello e impossibile? "Macché bello e impossibile: sono una delle persone più alla mano che ci siano... Molto alla mano", esordisce Calafiori intervistato da SportWeek.