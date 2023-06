Calamai: “City-Inter meno scontata che mai. Inzaghi farà una grande partita”

Le parole del giornalista: "L’Inter aspetta la partita da mesi, contro la Fiorentina in Coppa Italia non si è stancata più di tanto"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Calamai, giornalista, ha parlato così in vista della finale di Champions League: “Meno scontata che mai, non pensate che sia il tiro al piccione. L’Inter aspetta la partita da mesi, contro la Fiorentina in Coppa Italia non si è stancata più di tanto, dunque ha energie da spendere, farà una grande partita. Vedremo una squadra vera, Inzaghi le sa preparare bene, ma non è scontato per niente il risultato. Anche perché nei momenti difficili tiriamo fuori il meglio, vedi l’Italia del 2006 contro la Germania”.