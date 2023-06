CdS – Così diverse, così simili: Inter, le similitudini con la squadra del 2010

Nel 2010 a rifinire là davanti era Sneijder, eccellente trequartista, protagonista della stagione migliore della sua carriera. Beh, sul piano dei gol e egli assist, oggi, Barella è l'elemento che si avvicina di più all'olandese. Mourinho, a sinistra, completava l'attacco con Pandev. Vero è che Inzaghi non ha ali offensive, ma Dimarco lo è spesso diventato, producendo per i compagni, ma segnando anche in prima persona".

"Tutto quel ben di Dio là davanti, a Madrid, aveva bisogno di protezione. E allora ecco la cerniera davanti alla difesa formata dal cervello di Cambiasso e dalla corsa di Zanetti. L'Inter di oggi risponde con Brozovic e Calhanoglu, a meno che, all'ultimo, Mkhitaryan non convinca Inzaghi e soffi il posto al croato. Ad ogni modo, quest'ultimo, sabato sera, avrà il compito di sorprendere il Manchester City con le sue verticalizzazioni. Mentre il turco dovrà accompagnarlo, togliendogli pressione e, magari, inventarsi una delle sue magie da fuori area come accaduto con il Barcellona. A proposito di copertura, Mourinho scelse Chivu, un centrale, come terzino sinistro, dovendo fermare lo spauracchio Robben. Inzaghi, invece, come braccetto mancino usa Bastoni, anche lui centrale di ruolo, ma sovente centrocampista aggiunto, capace di spezzare l'equilibrio avversario.

Arretrando in difesa, ovvio che Dumfries sia il Maicon di oggi, con meno qualità, meno fantasia, meno costanza di rendimento. Ma l'olandese ha dalla sua fisicità e sa farsi sentire anche nell'area avversaria. Il Bayern, allora, non aveva un centravanti come Haaland, e si accontentò di Olic. Quindi Samuel non ebbe particolari difficoltà nel tenere alto il muro, assieme al fido Lucio. Il compito di Acerbi, attuale leader del reparto, sarà più arduo. Ma Darmian si è dimostrato una garanzia e allora perché non avere fiducia? Il primo che la sta manifestano ad ogni occasione è Onana, l'ultimo baluardo, e record-man di clean-sheet (8) in questa Champions. Arrivare a 9 vorrebbe dire sollevare il trofeo. Julio Cesar, 13 anni fa, ci riuscì…".