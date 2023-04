Calamai: “L’Inter ha bisogno di una nuova proprietà e un nuovo tecnico. Lukaku va…”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, Luca Calamai analizza il momento dell'Inter

Gianni Pampinella

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, Luca Calamai analizza il momento dell'Inter. Per il giornalista il club nerazzurro ha bisogno di tre mosse decise per svoltare. "L’Inter è un treno lanciato su un binario morto. Può vincere la Champions ma ha un futuro da ricostruire. Servono un nuovo proprietario, un nuovo allenatore, un nuovo bomber. Lukaku va rispedito in estate al mittente".

"In attesa di capire chi potrebbe subentrare alla famiglia Zhang la nuova coppia operativa potrebbe essere Marotta-Thiago Motta. Sono due leader. Uno ha grande esperienza, l’altro ha ottime idee nuove. Entrambi hanno bisogno però che l’Inter centri la qualificazione in Champions per avere i soldi dell’Europa".

"Lo stesso vale per il Milan. Mi chiedo quali siano le vere intenzione del patron Gerry Cardinale. Gestire o investire? Anche la squadra rossonera per il momento ha bisogno dei soldi dell’Europa. Per questo trovo incomprensibile la scelta di Pioli di rivoluzionare la squadra per la gara di campionato contro l’Empoli. I due punti persi potrebbero essere molto pesanti. Ho la sensazione che anche il Milan potrebbe andare incontro a una rivoluzione profonda".

(Tuttomercatoweb.com)