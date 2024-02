"L’Inter di Inzaghi sembra il Napoli di Spalletti. Ormai è chiaro che solo i nerazzurri possono perdere uno scudetto che hanno in pugno. Ma, esattamente come i partenopei dello scorso anno l’Inter non da segni di cedimento o tantomeno non fa intravedere debolezze. Inutile trovare altri aggettivi per le scelte di Marotta, per il salto di qualità mentale di Inzaghi, per i gol di Thuram".