Calamai: “Italia, Spalletti ha centrato l’obiettivo. Mi aspettavo di più da Barella”

"Servirà un'altra Italia all'Europeo se vuole essere protagonista. Stavolta contava il risultato. 8 a Spalletti, ha reso semplice qualcosa di complicatissimo. In pochi mesi da ct è entrato in corsa, senza nemmeno la possibilità di fare un allenamento in più, con una squadra alla ricerca di un centravanti, poi si è visto portar via Tonali per la vicenda scommesse, con la GdF anche a Coverciano ma ha digerito anche questa, creando un senso di appartenenza. Doveva qualificarsi senza passare gli spareggi e lo ha fatto (...)".