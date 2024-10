vive campionato, coppe e nazionale in attesa delle novità alle porte. È scientificamente provato che se fai quattro gare senza una pausa di cinque giorni l’una dall’altra il rischio di farsi male aumenta in modo esponenziale. Martedì saremo a Bruxelles per riaffermare che bisogna invertire la rotta. Vanno tutelati i campionati, la qualità, perché non ha senso aumentare le gare da giocare per aumentare gli introiti se poi il prodotto non ne guadagna in appeal. C'è chi prospettava di spostare le prime tre gare di campionato di Juve e Inter che devono giocare il Mondiale per Club. Ma dove si trovano le date e che senso avrebbe?», ha aggiunto ancora Calcagno.