Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabio Caressa , giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter , analizzando anche alcuni singoli: "Bastoni ha giocato bene anche se la difesa dell'Inter non mi sta piacendo: ci sono un sacco di errori individuali. Avevo l'impressione che permettesse di più agli avversari di entrare in area, ma no: pensavo concedesse più occasioni ma siamo sullo stesso livello dell'anno scorso. Il problema è che prima, con un livello medio di occasioni create dagli avversari, salvataggi e più concentrazione, gli xG non corrispondevano ai gol incassati, che erano meno. Oggi sono di più: questo va letto con alcune disattenzioni che sono nella testa.

Rivincere dipende proprio da questo: la testa non ragiona più come prima quando vinci. E per l'Inter in particolare è così nel campionato e ve lo dico dalla prima giornata. Thuram? Ha segnato nel 38% delle partite giocate, è tantissimo: va a segno con grande regolarità. Gli attaccanti dell'Inter devono stendere di più i loro gol: ne prendono molti di più e quindi ha bisogno di quelli degli attaccanti. Sorprende un po' Lautaro, ma deve stare tranquillo: i gol arriveranno. Si è preparato meno fisicamente per i vari ritardi: se gli sale l'ansia entra in quei periodi in cui non riesce ad essere tranquillo e fare gol. Ma sicuramente Thuram al momento può essere un'arma in più per l'Inter".