Da Reynold a Sacchi e Cruijff: ecco dove è nato il calcio di Guardiola

"Nei primi anni Settanta un giovane italiano gira l’Europa per vendere le scarpe del calzaturificio del padre, in Romagna. Si chiama Arrigo Sacchi e nei suoi viaggi di lavoro predilige Amsterdam perché lì può fermarsi ad osservare gli allenamenti dell’Ajax di Cruijff. Diventato allenatore, negli anni Ottanta riporta in alto il calcio totale attraverso un grande Milan, non a caso fondato su tre olandesi, Van Basten, Gullit e Rijkaard. Sacchi porta all’estremo il valore dell’intensità, vuole che i suoi giocatori siano aggressivi sempre. Il Milan tiene la linea difensiva a ridosso della metà campo, soffoca gli avversari. Sono gli anni in cui Cruijff inizia ad allenare, prima l’Ajax, poi il Barcellona. Il Milan di Sacchi gli serve come rinfrescante della memoria".