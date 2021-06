LIVEBLOG – Calhanoglu a zero all’Inter? Tifosi divisi: “Se piace a Inzaghi…”

Il possibile arrivo del centrocampista turco in nerazzurro a parametro zero per il momento divide l'ambiente nerazzurro

L'Inter sta pensando ad Hakan Calhanoglu. Il centrocampista non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan e i nerazzurri potrebbero inserirsi per aggiudicarselo con un guizzo a parametro zero. Le reazioni social non sono mancate: in questi minuti non si parla d'altro tra i tifosi nerazzurri. L'eventuale arrivo del turco divide per il momento l'ambiente, come dimostrano i pensieri che vi riportiamo di seguito: