Caldirola: “Vincere con l’Inter, niente è più bello. Dedica a Berlusconi”

Ecco le parole a Sky Sport del match-winner Luca Caldirola: "Non c’è giornata più bella di questa, vincere a San Siro contro l’Inter…"

L’Inter perde in casa contro il Monza, decide un gol dell’ex Luca Caldirola per lo 0-1 finale. Dopo il pari di Salerno, che era arrivato dopo tre sconfitte consecutive in Serie A, i nerazzurri cadono a San Siro contro la squadra di Raffaele Palladino. Sono 4 ko nelle ultime 5 di campionato per la squadra di Simone Inzaghi. Ecco le parole a Sky Sport del match-winner Luca Caldirola:

“Fare gol è un’emozione bellissima, non ne faccio tanti, è difficile contenere l’emozione. Non c’è giornata più bella di questa, vincere a San Siro contro l’Inter… Sappiamo le ambizioni di Galliani e Berlusconi, quest’anno stiamo mettendo ottime basi, vogliamo chiudere nel migliore dei modi. Sapevamo che giocare qui non è facile, più passavano i minuti e più sapevamo di avere chance di vincere la partita.

All’estero sono state esperienze bellissime, mi ha insegnato tanto e tornassi indietro la rifarei volentieri. Zenga? Io da piccolo ho iniziato come portieri, non ero capace, ma mi ispiravo a Zenga. In futuro mi piacerebbe fare l’allenatore, ora mi godo il mestiere più bello del mondo. Rapporto con Palaldino? Il mister è entrato subito nella nostra testa, ci ha dato tranquillità e consapevolezza, sono arrivati vittoria e gioco.

Cos'ha detto Galliani nel pre? Che la cosa più bella che potessimo fare oggi era regalare una vittoria al presidente Berlusconi e penso sia felicissimo”.