Agresti: “Calhanoglu, che colpo di Marotta. Sensazione che interisti e milanisti…”

Il commento del direttore di Calciomercato.com all'operazione chiusa ieri ufficialmente dal club nerazzurro

Su Calciomercato.com, il direttore Stefano Agresti ha commentato l'operazione Hakan Calhanoglu . Sia lato Inter, che lato Milan. Queste le sue parole sul trequartista turco, che ieri ha firmato per i prossimi tre anni coi nerazzurri a parametro zero.

"La sensazione è che Hakan Calhanoglu sia un po' sottovalutato: i milanisti sono quasi sollevati dalla sua partenza e molti interisti non hanno preso bene il suo arrivo in nerazzurro. In realtà si parla di un centrocampista di alto livello dal punto di vista atletico e tecnico, un interprete offensivo come non ce ne sono molti: l'Inter lo ha preso a zero, puntando sul calciatore che nell'ultima stagione nei 5 principali paesi europei ha preso parte al maggior numero di gol. E' un giocatore completo, da 7,5: l'operazione di Marotta è stata sottovalutata dai tifosi milanesi", si legge.