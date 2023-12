Calhanoglu cecchino da fuori area: 21 gol e 18 vittime, solo De Bruyne ha fatto meglio

Ci ha pensato Hakan Calhanoglu a sbloccare il match del Maradona tra Napoli e Inter: il centrocampista turco ha portato in vantaggio i nerazzurri con uno splendido destro dalla distanza. Un vero e proprio marchio di fabbrica per il numero 20 interista, che in questa particolare specialità si piazza tra i migliori in Europa.

Un destro fantastico: in controbalzo, sul tocco di Barella. Come Eriksen in quella porta, proprio a Napoli. Come Recoba, in Inter-Samp 3-2. Calhanoglu ha aperto le danze al "Diego Armando Maradona". Settimo gol stagionale, il sesto in campionato, il primo su azione. Si tratta della quarta rete nelle ultime sei partite. Il dato sulle conclusioni da fuori area è esaltante: Con il Napoli, sale a 18 il numero di squadre alle quali Çalhanoglu ha segnato da fuori area: dal 2018, soltanto Kevin De Bruyne conta più vittime (19) con reti dalla distanza tra i centrocampisti dei cinque maggiori campionati europei in tutte le competizioni.