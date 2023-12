Calhanoglu: “Importante vincere e dare un segnale. Scudetto? Campionato ancora lungo”

Il mio cambio di ruolo e i miglioramenti in fase difensiva? Magari non eravate abituati a vedermi così... Ho sempre avuto questa fame per aiutare la squadra, poi è arrivato il lavoro dello staff tecnico e del mister che mi hanno aiutato. Non è semplice prendere il ruolo di regista, giocavo trequartista, ho analizzato tante cose per migliorarmi. Sono sulla strada giusta e voglio continuare così. Mi piace giocare per la squadra, ho preso qualche cartellino giallo in più, ma non è un problema. Scudetto? Il campionato è ancora lungo, non ci sono solo Inter e Juventus, ci sono altre squadre che lottano".