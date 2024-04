Il numero 20 nerazzurro è risultato decisivo nel successo di oggi per 2-0 contro il Torino con una doppietta

Hakan Calhanoglu è stato il grande protagonista del successo dell'Inter sul Torino: il centrocampista turco ha segnato entrambe le reti del 2-0 nerazzurro, salendo così a quota 13 gol in campionato.

Numeri strepitosi, che lo pongono tra i grandi della storia interista, come svelato dai dati Opta: "Hakan Çalhanoglu ha segnato 13 reti in questo campionato, l'ultimo centrocampista che ha realizzato più gol con l'Inter in una singola stagione di Serie A è stato Lothar Matthäus (16 nel 1990/91). Stella".