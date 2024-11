Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio in Nations League contro il Galles, Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, ha parlato così delle condizioni di Hakan Calhanoglu, non al meglio e sostituito: "E' difficile toglierlo dal campo, sposta gli equilibri in qualsiasi squadra al mondo e in qualsiasi nazionale: non stava bene, ci auguriamo possa recuperare per la prossima partita".