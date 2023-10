VIDEO / La Turchia batte la Croazia: Erdogan chiama Montella e Calhanoglu

Il giocatore nerazzurro ha guidato la sua squadra da capitano nella vittoria che vale il primo posto in classifica nel girone di qualificazione agli europei

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dopo la vittoria della Turchia sulla Croazia, per uno a zero, nella gara valida per la qualificazione agli Europei ha telefonato negli spogliatoi della Nazionale e ha voluto congratularsi col ct Vincenzo Montella e con Calhanoglu, capitano della squadra turca.