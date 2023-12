Calhanoglu, no all’Arabia: vuole vincere con l’Inter. E dimenticare quello scudetto perso…

Uno dei giocatori su cui l'Inter stasera farà affidamento è sicuramente Hakan Calhanoglu . Il turco è uno dei leader dello spogliatoio, in regia è cresciuto e diventato uno dei giocatori più importanti del panorama europeo. No alle offerte milionarie, vuole vincere con l'Inter. E cancellare quello scudetto vinto dal Milan.

"Chi ha già respinto il mercato è Calhanoglu, le offerte arabe sono state rispedite al mittente. Hakan è l’occhio di Inzaghi in campo. E anche lui deve adattarsi a un attacco che cambia, senza Lautaro, con linee di passaggio per forza di cose differenti. Calha ha in animo di condurre l’Inter a +7 sulla Juventus, almeno per una notte. Mezzo scudetto l’ha già vinto, in passato. stavolta vuole tutta la torta", scrive La Gazzetta dello Sport.