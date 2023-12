Inter, andamento super per Calhanoglu. Dal dischetto una certezza, è a due gol dal suo record

"Calhanoglu è già a quota 7 gol in campionato: sei rigori più il tiro da fuori vincente a Napoli. Non è (ancora) il suo torneo più prolifico di sempre: nel 2019-20 con il Milan ne segnò 9 a fine stagione. Considerando che non siamo ancora al giro di boa, l’andatura di quest’anno è decisamente da record: il turco ha tutto per fissare il nuovo primato personale. A maggior ragione visto che Inzaghi lo ha eletto a rigorista della squadra. Giustamente, a dar retta ai numeri: 12 rigori su segnati in Serie A (di cui 10 con l’Inter), in carriera 34 reti dal dischetto su 38 tentativi. Praticamente, una certezza", sottolinea La Gazzetta dello Sport.