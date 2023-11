Atalanta-Inter, Calhanoglu sui social: “Ottenuto quello che ci serviva”. Thuram: “Freddo”

Calhanoglu ha segnato la rete dell'uno a zero contro l'Atalanta a Bergamo. Un rigore che Darmian, entrato per sostituire l'infortunato Pavard, si era procurato dopo un fallaccio incassato e un volo fatto in area di rigore. Il calciatore nerazzurro, come ha ormai abituato l'Inter, si è preso la responsabilità di tenere il penalty in un momento delicato della gara, una gara tirata e intensa soprattutto a livello fisico. Ma ha mirato l'angolino e battuto il portiere rivale senza battere ciglio tanto da meritarsi da parte di Thuram l'aggettivo "Freddo".