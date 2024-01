Inter, momento d’oro per Calhanoglu. Nei top 5 campionati secondo solo a Bellingham

"Momento d'oro anche per Calhanoglu, che contro il Monza ha realizzato la prima doppietta in 222 presenze in Serie A. Il turco ha già eguagliato il suo record di gol in un campionato, 9, stabilito con la maglia del Milan nella stagione 2019/20. Calha è secondo solo a Bellingham: infatti, nei top 5 campionati europei, il centrocampista del Real Madrid è l'unico che ha realizzato più gol del nerazzurro fino a questo punto della stagione (13). Numeri importanti, grazie ai quali Inzaghi si gode il primato. E i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di fermarsi", sottolinea Sky Sport.