Calhanoglu, sicurezza dal dischetto: 9 su 9 con l’Inter, nessuno come lui in Europa

Il centrocampista turco, in gol contro il Frosinone, ha trasformato il quinto calcio di rigore in questa stagione

Ancora una volta Hakan Calhanoglu ha messo la firma su un match dell'Inter: il centrocampista turco ha trasformato il calcio di rigore del 2-0 contro il Frosinone, suo quinto gol in campionato e sesto stagionale.

Una vera e propria sentenza dal dischetto, come sottolineato da Opta: "Hakan Calhanoglu è il giocatore che nei maggiori 10 campionati europei 2023/24 ha realizzato più gol su calcio si rigore (5): il turco in generale ha trasformato tutti e 9 i rigori calciati con la maglia dell'Inter in Serie A. Sicurezza".