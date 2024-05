Calhanoglu, lo scudetto con l’Inter tatuato per sempre sulla pelle

Una vittoria speciale, uno scudetto atteso e volutissimo per il quale ha cambiato ruolo e pelle. Hakan Calhanoglu si è preso il posto di Brozovic e si è rivelato una delle scelte più azzeccate dell'Inter negli ultimi tempi. Arrivato a parametro zero, dopo il mancato rinnovo col Milan, il calciatore si è conquistato sul campo la fiducia di Inzaghi e pure la stima dei tifosi nerazzurri che gli hanno dedicato un coro in tempi non sospetti.

Il calciatore turco ha festeggiato alla grande, insieme ai suoi compagni e ai sostenitori nerazzurri, la vittoria del campionato che per lui è stato un riscatto. Tante critiche ricevute in passato lo hanno reso più forte e oggi è uno dei centrocampisti più affidabili non solo in Italia. Calha, come altri suoi colleghi, ha deciso di imprimere per sempre la vittoria dello scudetto con l'Inter sulla pelle. Anzi ha tatuato le due stelle, un traguardo storico per il club perché rappresentano i venti scudetti vinti nella storia nerazzurra. E lui è entrato a farne parte.