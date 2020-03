Festa (Sole 24 Ore): “Riunione in call di tutti i medici della Serie A: decideranno di…”

Carlo Festa, giornalista del Sole 24 Ore, ha condiviso un’indiscrezione in merito alla decisione dei medici sportivi di tutte le squadre della Serie A: “Ho saputo che alle 17 si riuniscono in conference call tutti medici delle squadre di Serie A e alla fine la decisione sarà di sospendere gli allenamenti della Serie A . Domanda. Quindi le squadre impegnate nelle coppe andranno a fare i match senza allenarsi?” La Uefa non si è ancora esposta sulle imminenti partite in programma, tra le quali anche quella tra Inter e Getafe