Callegari: “Pensando a Conte e ai suoi giocatori c’è una cosa che resta per me un mistero”

“Pensiero della sera di Nations League con vista sulla Serie A: de Vrij gioca a 4 con l’Olanda, Skriniar gioca a 4 con la Slovacchia, Bastoni gioca a 4 con l’Italia. Perché non possono giocare a 4 anche nell’Inter?“ Con questa riflessione Massimo Callegari, giornalista e telecronista sportivo, ha dato spunto ad un dibattito sull’Inter di Conte e sulla difesa a tre. Il tema è caro ai tifosi da sempre. Callegari ha aggiunto: “Considerando le qualità di Conte e dei giocatori, le troppe occasioni nitide concesse per me restano un mistero”.

E sulla questione Eriksen e sul fatto che il danese giochi nella sua nazionale come l’1 nel 3-4-1-2 ha concluso: “Lì credo che oltre al discorso tattico non sia proprio scattato il feeling tra i due…”