Calvarese: “Inter-Lecce, prova di Marcenaro imprecisa e viziata da alcuni errori”

"Nel secondo tempo Marcenaro assegna dal campo un calcio di rigore in favore del Lecce per un presunto fallo di mano di Carlos Augusto. Ma in realtà il tocco è con la schiena/gomito, come mostrano le immagini del Var, che fanno giustamente cambiare idea all’arbitro. L’On Field Review, chiamata da Maggioni, “salva” Marcenaro. Dal punto di vista disciplinare, spicca soprattutto il cartellino rosso sventolato a Lameck Banda, che protesta platealmente. Giusti anche i gialli per Gonzalez, Calhanoglu, Piccoli e Pongracic".