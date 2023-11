Calvarese: “Rigore Inter? Dionisi prende la decisione più giusta”

Spazio alla moviola di Inter-Frosinone anche su TuttoSport di oggi. Questa l'opinione di Gianpaolo Calvarese dopo la gara di ieri sera: "Quarta stagionale per Dionisi, giovane di età e come esperienza in Serie A. L’arbitro aquilano cerca continuità su gare con squadre blasonate. Anche ieri una buona prestazione, senza errori sugli episodi.