"In una gara senza episodi importanti nelle aree di rigore, giusto annullare il gol dell’Inter dato che Tourè è in netto vantaggio, ma subisce lo sgambetto involontario di Taremi che va poi a segnare. In ritardo in questa occasione il fischio per non estromettere l’intervento del Var, però visto il fallo netto avrebbe potuto tranquillamente adottare un timing diverso. Corretta l’unica ammonizione della partita ai danni di Karlström. Ormai con conclamata esperienza, soprattutto su questo tipo di gare, Sacchi tiene sempre in pugno la gara. Grazie al dialogo e al modo di porsi, l’arbitro è stato accettato da entrambe le squadre anche quando la partita si è fatta più combattuta".