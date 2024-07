Ora Irrati potrebbe diventare un istruttore della FIFA per quanto riguarda proprio il VAR. L'ex arbitro pistoiese ricoprirà certamente questo ruolo in occasione delle prossime Olimpiadi di Parigi, e potrebbe proseguire con lo stesso incarico anche in futuro. Certamente a Parigi ci sarà Paolo Valeri come VMO, in rappresentanza dell'Italia.