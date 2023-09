Calvarese: “L’1-0, il rigore, falli e gialli: la prova di Sozza nel derby”

Gianpaolo Calvarese , ex arbitro, giudica la prestazione di Simone Sozza nel derby di Milano. Ecco l’analisi, direttamente dalle colonne di Tuttosport: “Un arbitro nato a Milano che dirige il derby della Madonnina. Dopo sole 33 gare in Serie A, Sozza va ad arbitrare una partita difficilissima dal punto di vista ambientale e quest’anno anche per motivi di classifica.

Nonostante la pressione, prestazione solida e consistente. Ha il coraggio di tenere la soglia del fallo alta per tutte e due le squadre: fischia poco e solo quando serve. Episodio di difficile lettura in occasione del gol dell’1-0: quelli fra Dumfries e Theo (spalla a spalla) e anche fra Thuram e Thiaw (il calciatore del Milan che è in vantaggio sembra cecare un appoggio per subire un fallo da parte del calciatore dell’Inter che invece ha come obiettivo solo il raggiungimento del pallone) sono contrasti di gioco e non falli. Giusto dunque lasciar correre. Netto il rigore del 4-1: Lautaro Martinez arriva per primo sul pallone e Theo Hernandez gli colpisce il piede. Sul piano disciplinare sono giusti i 4 gialli: premiata la scelta del primo tempo, in cui il direttore di gara ammonisce davvero poco.