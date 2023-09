Inter, è la vittoria di Inzaghi. Portato in trionfo negli spogliatoi, poi la chiamata di Zhang

Un'Inter perfetta non sbaglia nulla contro il Milan e si prende il quinto derby consecutivo. Una squadra che gira alla perfezione, convinta dei propri mezzi e guidata da un allenatore che non sbaglia una mossa. Partite perfetta, derby stravinto e testa della classifica a punteggio pieno.

"Simone vola. Vola dentro e fuori, in classifica e nella storia. Vola nello spogliatoio, perché la scena è stata questa: allenatore sollevato e lanciato letteralmente in aria dai giocatori, portato in trionfo. E sì perché questo è il suo trionfo. Inzaghi vince i derby come i bambini mangiano le patatine fritte: con gusto, naturalezza, semplicità, tanto che viene voglia di ordinarne subito un’altra porzione. Perché avercene di sfide al Milan da giocare. Quinto derby consecutivo vinto, un 2023 da sogno, una striscia che nella storia nerazzurra fa rima con record. Stefano Pioli gli porta bene, 12-1 il parziale sommando i gol. O magari, tatticamente parlando, l’allenatore del Milan proprio non riesce a leggere il collega nerazzurro", scrive La Gazzetta dello Sport.