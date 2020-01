Inter, nella calza c’è l”ossessione’ di Conte. Ed è lo stesso Marotta che vuole infilarcela

L’ossessione di Conte, così come la definisce l’edizione odierna del Corriere della Sera, è portare a Milano quanto prima Arturo Vidal. E’ lui il giocatore che potrebbe decisamente cambiare gli equilibri dell‘Inter nella lotta Scudetto e che l’allenatore nerazzurro riabbraccerebbe molto volentieri, dopo l’esperienza alla Juventus. E Marotta sta facendo di tutto per infilare nella calza della Befana il regalo più ambito dal tecnico. Come riporta il quotidiano, infatti, l’affare potrebbe sbloccarsi dopo il 6 gennaio:

“Vidal, l’ossessione di Conte, si dovrebbe sbloccare dopo la Befana. Tempi più lunghi per le altre operazioni messe in agenda, a cominciare dal fluidificante Marcos Alonso del Chelsea. Per l’attacco Giroud e Llorente del Napoli sono le soluzioni. Quest’ultimo attraverso lo scambio con Politano, che piace a Gattuso ma sul quale si moltiplicano gli interessi: Fiorentina e Atalanta (in calo), Roma (in rialzo)“.

(Fonte: Corriere della Sera)