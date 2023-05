Cambiasso: “Mi sono commosso ed emozionato. Per l’Inter percorso durato 13 anni”

Esteban Cambiasso, dagli studi di Sky Sport, è tornato sul successo dell'Inter contro il Milan che è valso la finale di Champions League: "Non nego di essermi commosso ed emozionato, quando arrivano questi risultati è normale essere felici. Per l'Inter è un percorso durato 13 anni, nei quali ci sono stati momenti di netta difficoltà, fuori dalla Champions League e non essendo protagonista in nessuna competizione.