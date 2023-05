Cambiasso: “Derby? Tutti hanno paura di vincere. Unica settimana in cui andavo in centro”

"Tutti hanno paura di vincere queste partite, ma anche di perderla. I pensieri prima del derby? Noi portiamo in campo i pensieri dei tifosi, è una delle soddisfazioni più grande per un calciatore. Io abitavo a San Siro, era l'unica settimana in cui volevo andare in centro quando incontravamo il derby. Sia per sentire le battute dei tifosi del Milan che i tifosi dell'Inter che ti caricavano. Calhanoglu contro il Milan? Saranno 18o' di battaglia, devi mantenere sempre la concentrazione. Non devi pensare alla tua ex squadra. Lui poi ha dimostrato che questa cosa lo carica".