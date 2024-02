«Poi quando arrivi in un club come l'Inter - ha spiegato l'argentino - devi conoscere la storia della squadra che rappresenti e lui era un pezzo importante. Tifosi e dirigenti ne parlavano con molta stima, come un giocatore che aveva lasciato il segno in tutti i sensi. E quando da ex ad ex ci siamo incontrati mi ha fatto capire come il senso d'appartenenza non si ha per il posto in cui nasci ma per come ti comporti e senti i colori di una squadra. E oltre ad amare l'Italia posso dire sicuramente che amava molto l'Inter».