Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Gianfelice Facchetti, in una sua stories, ha ricordato che anche stavolta la sfida l'ha decisa un argentino. Nella sfida contro la squadra di Italiano è stato Lautaro Martinez, autore dell'uno a zero, a regalare i tre punti ai nerazzurri. Il figlio dell'ex calciatore ha taggato nel suo post Cambiasso: "Ci sono giorni in cui Fiorentina-Inter la decide un campione argentino, vero Cuchu?", ha scritto.