Cambiasso: “Onana uomo chiave per l’Inter. Spero di sì ma anche di no perché…”

Le parole del Cuchu: "Pensare che il Benfica non abbia occasioni è impossibile, speriamo che in quelle Onana sia fondamentale per l'Inter"

Marco Astori

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Esteban Cambiasso, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così in vista della sfida di Champions League contro il Benfica: "Onana uomo chiave? Spero di sì ma anche di no: vorrebbe dire che si farebbe una partita di sofferenza. Pensare che il Benfica non abbia occasioni è impossibile, speriamo che in quelle Onana sia fondamentale per l'Inter.

Col Benfica nel 2009? Mi ricordo benissimo il pre. Mourinho si avvicinò e mi chiese se io volessi tirare: l'ultimo avevo lasciato 35 milioni di persone a piangere perché avevo sbagliato con l'Argentina ai quarti. Lui mi disse: "A 27 anni vuoi avere quello come ultimo ricordo? Quindi non tirerai più?". Io tirai perché ho sempre pensato che chi dice no mette in difficoltà un altro: da lì segnai anche in Supercoppa, devo ringraziarlo perché mi ha fatto passare questo blocco".