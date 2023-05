Cambiasso: “Rimpianto per non averla chiusa? Non giusto dirlo, Inter deve essere contenta”

"Rimpianto dopo aver vinto 2-0 è ingiusto. Non mi aspettavo un derby così, partita simile alla Supercoppa. Il Milan non riusciva a entrare in gara, l'Inter poteva fare il terzo, ma c'è stata anche una piccola reazione dei rossoneri. L'Inter può essere più che contenta.

Dzeko sempre presente in momenti come questi, è un giocatore che si vede poco, ma quando tocca il pallone ha sempre l'intenzione giusta. Per un discorso di gioco e per come vuole giocare Inzaghi la scelta di Dzeko è giusta.