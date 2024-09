(Il Giornale)

"La Lazio si rialza con energia, Juric ringrazia Pisilli, pupino di Roma, e ottiene la seconda vittoria consecutiva, l'Atalanta soffre troppo e vince poco, il Como incomincia a divertire, il derby toscano senza gol ma soprattutto senza ammonizioni. Dopo sei giornate molte notizie contraddittorie, oscillano le azioni in Borsa di alcune protagoniste soltanto perché la pazienza e la prudenza sono state abolite dal dizionario del football, si vuole tutto, adesso e sùbito. L'impressione è che, in assenza di fuoriclasse e campioni veri, il torneo segua il livello medio dei suoi interpreti, il prodotto non è di qualità come in passato quando in campo c'era il meglio della produzione calcistica internazionale".