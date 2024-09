"Quando tornerà Barella, Inzaghi cosa farà? Presto per dirlo o per pensarci, ma la certezza è una: Davide Frattesi ha sfruttato alla grandissima l’occasione ricevuta. Non la prima, perché nel deludente pareggio di Monza era già partito titolare, ma la seconda sì. A Udine l’ex Sassuolo si è reso protagonista con il gol dopo 43 secondi, confermando la tendenza a rivelarsi decisivo: un gol o un assist ogni 129’ con la maglia dell’Inter. E non solo. L’assenza di Barella non si è particolarmente sentita neppure sul piano dell’interdizione o della costruzione. Insomma: con un Frattesi così, Nicolò può prendersi tutto il tempo che gli serve per tornare al top dopo l’infortunio subìto nel derby. Ma il bello arriva adesso, con l’esordio del centrocampista dal 1’ anche in Champions League. Domani sera a San Siro arriva la Stella Rossa, una delle avversarie contro cui i nerazzurri sono quasi per forza chiamati a vincere, ed è chiaro che dopo la grande prova del Bluenergy Stadium Frattesi ci sarà. A Manchester, nella prima di questa nuova Champions, il tecnico Inzaghi con Barella e Calhanoglu aveva optato per Zielinski: scelta azzeccata, considerando il buon risultato arrivato e la prestazione super del polacco tra le linee in mezzo a Rodri, De Bruyne e Bernardo Silva", sottolinea La Gazzetta dello Sport.