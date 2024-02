"Le vittorie sono importanti, non sono mai scontate anche se ha ragione De Rossi quando dice che sono successi contro squadre sulla carta abbordabili. Ha riportato senso d’appartenenza, tutti ora sembrano poter dare il 300% e su queste basi si può costruire qualcosa di importante"

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.