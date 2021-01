Candreva, gol dell’ex all’Inter e gioia social: “Che carattere!”. E spunta il like di Icardi

Non è mancato all’appuntamento col più classico del gol degli ex, Antonio Candreva. L’ex laterale dell’Inter non ha fallito la chance dal dischetto per fallo di mano di Barella, battendo l’ex compagno di squadra Handanovic e sbloccando per la Sampdoria la gara di Marassi nel 2-1 finale per i blucerchiati.

Su Instagram, a contorno di una foto della sua esultanza dopo la rete, Candreva ha scritto: “Grande prova di carattere e vittoria importantissima!“. Fra i tanti like è spuntato quello di un altro ex Inter come Mauro Icardi. Un semplice complimento all’ex compagno in nerazzurro o vera goduria per la sconfitta dell’Inter, con cui si è lasciato malissimo nel 2019?