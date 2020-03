“Never stop“. Gli allenamenti in campo saranno anche fermi, ma per tutti, giocatori dell’Inter compresi, l’obbligo è tenersi il più possibile in forma, per non perdere troppo il ritmo e presentarsi eventualmente al meglio alla ripresa. E così fa anche Antonio Candreva, fra i più attivi anche sui social in questi giorni. L’esterno nerazzurro ha documentato la sua stanchezza dopo l’allenamento sul tapis roulant.