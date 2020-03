Cds – L’Inter ha ordinato il rompete le righe: Brozovic a Zagabria. Eriksen potrebbe decidere…

Per l’Inter ieri è stato l’ultimo giorno di isolamento domiciliare iniziato quindici giorni fa. La società nerazzurra ha permesso agli stranieri della rosa di poter tornare nei loro Paesi. Brozovic che ha fatto rientro in Croazia e al momento soltanto il croato ha fatto rientro dai propri connazionali e, sottolinea il Corriere dello Sport, dovrà osservare il periodo di quarantena anche a Zagabria. Per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti, una data ancora non c’è: “A oggi non ci sono indicazioni su quando Conte potrà rivedere il gruppo. Di sicuro trascorrerà un tempo ragionevole, per permettere a chi deve sostenere viaggi all’estero di poter rientrare anche nel giro di una settimana”.

ERIKSEN – “Il danese ha passato i giorni di quarantena ad Appiano, perché la sua casa di Milano non era stata ancora completamente arredata. Adesso potrebbe decidere di trasferirsi dal centro sportivo all’abitazione definitiva“, si legge sul quotidiano.

(Corriere dello Sport)