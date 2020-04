Cannavaro: “Inter e Juve sono diverse. A Milano ambiente ballerino fino all’arrivo di Mou”

Intervenuto in diretta su Instagram con l’ex compagno Hernan Crespo, Fabio Cannavaro, ex centrale di Inter e Juventus, ha spiegato il suo punto di vista sulle differenze tra le due squadre: “Inter e Juve sono diverse: in nerazzurro c’era un ambiente ballerino e con meno regole fino all’arrivo di Mourinho. Alla Juve invece sai che arrivi e devi vincere tutto. Tante altre squadre aspettano la partita con la Juve per salvare la stagione: il Real e la Juve hanno lo stesso concetto. Lì dal primo all’ultimo giorno devi vincere: e la pressione è tanta. Ronaldo? Impressionante. Io l’ho marcato nel ’97, era imprendibile. La foto con me e Carini? L’abbiamo reso famoso (ride, ndr). Andava troppo veloce”.