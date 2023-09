Cannavaro: “L’Inter non si è fidata di me. Quando sono andato via si sono pentiti”

Fabio Cannavaro, nel giorno del suo cinquantesimo compleanno, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera: "È una tappa importante. L'età della serenità, ecco. Oggi sono un uomo più vecchietto (ma anche no, sorride), ma mi sento bene e in forma e di questo ringrazio Dio. Tiro la linea: ho fatto calcio ad alti livelli, ho iniziato nella squadra della mia città, ho vinto in piazze importanti. Sono l'ultimo italiano che ha un Pallone d'Oro in bacheca. Ho avuto fortuna? Forse sì. Ma sono stato anche bravo a farmi trovare pronto. Bisogna saperci salire sui treni, quando passano. Non ho mollato nulla. E mica è finita…".