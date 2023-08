Cannavaro: “Inter ha ringiovanito la rosa prendendo giocatori interessanti. Resta…”

«Può darsi. Nel senso che, avendo cambiato poco finora, dovrà ritrovare quegli equilibri smarriti per via anche dei tanti infortuni. Allegri e gli altri hanno voglia di riscatto, a cominciare da Chiesa. Vedremo se Pogba darà il suo contributo e serve capire cosa succederà con il centravanti».

Il Milan si è rinnovato.

«Già, ha preso diversi giocatori interessanti. Ma per Pioli il lavoro è complicato, a parte Tonali ha perso due uomini fondamentali: Maldini e Massara, gente che capisce di calcio e sa come muoversi in società come nello spogliatoio. Credo che il Milan li rimpiangerà».