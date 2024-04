"Quest'anno era un'idea più dei media che della società - ha aggiunto l'ex difensore - però io vado avanti per la mia strada: non mi ha regalato mai niente nessuno, ho la testa dura e ho sempre sudato quello che ho avuto. Sento ancora il fuoco dentro, quella è la voglia che mi fa stare sereno: aspettiamo. Io alleno dal 2014, quando Marcello Lippi mi portò in Cina con lui - ha aggiunto - per tanti è vista come un'esperienza non delle migliori, però in Asia in quel periodo c'erano grandissimi allenatori. Sono tornato qui nel periodo del Covid, ho rifiutato la panchina della Polonia perché pensavo di trovare qualche nazionale migliore e dissi di no, anche perché c'era poco tempo per lavorare. Mi sono reso conto poi che l'esperienza cinese non è vista bene, non ho capito perché. Ho pazienza e aspetto: è quello che voglio e che mi piace fare".