«È un pareggio dal sapore importante, contro una grandissima squadra, che per me come giocatori è solamente dietro all'Inter. È una soddisfazione importante che ci deve servire per le prossime gare. Sappiamo che è dura ma non impossibile. È difficile giocare contro questa squadra che per organizzazione e gestione degli spazi fa paura, siamo riusciti a finalizzare anche le azioni che abbiamo creato. Avevo detto che sarebbero stati importanti gli ultimi minuti. Poi i campioni come Osimhen toccano un pallone e ti fanno gol. Stiamo cercando di toglierci un po' di paura: la squadra è viva e questo mi fa stare tranquillo», ha evidenziato l'ex difensore nerazzurro arrivato da poco sulla panchina dei friulani.